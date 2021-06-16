“Я сейчас ору просто! В нашей стране что – нет денег?” Кудрявцева раскритиковала российскую медицину

“Нет, все таки расскажу! 14 июня в 10.00 вечера моему близкому человеку стало плохо, подозрение на инсульт. Вызываю платную скорую, говорят, приедет через полтора часа, давайте вызовем вам городскую. Вызвали городскую. Час, два, три… Скорой нет. У меня истерика. Звоню в службу в слезах и они говорят: “Ничем не можем помочь, машин нет”. Я уже практически вою в трубку: “Помогите!”. На что мне отвечают: “Научитесь разговаривать, потом звоните” и кладут трубку”, – написала ведущая.

Она призналась, что “просто ох…ела”, услышав такой ответ. По ловам Кудрявцевой, в итоге скорая приехала спустя три с половиной часа после вызова.

“А если бы человек умер? А сколько умирают, не дождавшись? Я сейчас ору просто! В нашей стране что – нет ресурсов? Нет денег на машины скорой? На медиков? Хорошо, что у нас обошлось и человек в реанимации. Успели . А если бы не успели?” – резюмировала она.

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Публикация от Lera Kudryavtseva (@leratv)

Контекст:

Лера Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске (Казахская СССР). Карьеру на телевидении начала как ведущая шоу “Партийная зона” на “Муз-ТВ”. Сейчас ведет программу “Секрет на миллион” на канале НТВ.

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