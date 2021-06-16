 

В ЕС озвучили пять принципов новой стратегии отношений с Россией

16.06.2021, 15:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Евросоюз будет придерживаться пяти принципов в новой стратегии отношений с Россией, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, эти пять принципов были одобрены еще в 2016 году, они же включены в новую стратегию ЕС по России.

«Полное выполнение Минских соглашений как ключевое условие любых существенных изменений в отношениях ЕС с РФ, укрепление отношений со всеми шестью Восточными партнерами (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Республика Молдова и Украина) и странами Центральной Азии, укрепление устойчивости ЕС в таких областях, как энергетическая безопасность, гибридные угрозы и стратегическая коммуникация, избирательное взаимодействие с Россией по вопросам, представляющим явный интерес для ЕС, а также развитие контактов между народами и поддержка российского гражданского общества», – передает слова Борреля ТАСС.

Он пояснил, что «новая стратегия ЕС – это матрица». «Представьте себе, что пять принципов – это строчки, а основные направления (противодействовать, сдерживать, взаимодействовать) – это столбцы. И по этой матрице распределяются меры, которые принимает ЕС», – сообщил глава европейской дипломатии.

Между тем Боррель, представляя стратегию, уточнил, что ЕС не будет ограничивать закупки нефти и газа у России, чтобы закупать их у других стран. 

«Но по мере нашего «зеленого перехода» потребление нефти и газа в Европе будет сокращаться, в особенности нефти, и это сильно затронет Россию», – объяснил он.

«Впрочем, это коснется не только России, это коснется всех стран – поставщиков углеродного топлива в ЕС», – добавил глава дипломатии ес.

К 2050 году Евросоюз намерен сократить до нуля углеродные выбросы своей экономики, для чего уже к 2030 году он намерен довести роль «чистых» источников энергии до почти 40% от своего энергопотребления.

Стратегия отношений с Россией уже утверждена Еврокомиссией, теперь ее должны принять главы государств и правительств ЕС на саммите 24-25 июня.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что у создателей новой стратегии Евросоюза в отношении РФ проблемы со знанием истории и восприятием реальности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.01 / Собянин рассказал о двойном запасе коек для лечения COVID в Москве

29.11 / Боевики стреляли из противотанкового гранатомета вблизи Пивденного – штаб ООС

10.08 / Французский врач – вторая волна Covid-19 будет совсем другой

13.05 / СБУ пресекла попытки создать в Кировоградской области фейковые территориальные общины

25.04 / Лукашенко заявил о невозможности «поглощения» Белоруссии Россией

05.10 / Тестировщики поделились впечатлениями от Sony PlayStation 5

30.03 / Памфилова заявила о неизбежности вмешательства Запада в российские выборы

01.04 / Появились фото мешающих укладке «Северного потока – 2» судов

24.07 / Трамп отменил съезд республиканцев во Флориде из-за вспышки COVID-19

10.02 / Роскомнадзор призвал законодательно закрепить создание представительств IT-компаний в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика