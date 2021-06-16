В ЕС озвучили пять принципов новой стратегии отношений с Россией

Евросоюз будет придерживаться пяти принципов в новой стратегии отношений с Россией, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, эти пять принципов были одобрены еще в 2016 году, они же включены в новую стратегию ЕС по России.

«Полное выполнение Минских соглашений как ключевое условие любых существенных изменений в отношениях ЕС с РФ, укрепление отношений со всеми шестью Восточными партнерами (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Республика Молдова и Украина) и странами Центральной Азии, укрепление устойчивости ЕС в таких областях, как энергетическая безопасность, гибридные угрозы и стратегическая коммуникация, избирательное взаимодействие с Россией по вопросам, представляющим явный интерес для ЕС, а также развитие контактов между народами и поддержка российского гражданского общества», – передает слова Борреля ТАСС.

Он пояснил, что «новая стратегия ЕС – это матрица». «Представьте себе, что пять принципов – это строчки, а основные направления (противодействовать, сдерживать, взаимодействовать) – это столбцы. И по этой матрице распределяются меры, которые принимает ЕС», – сообщил глава европейской дипломатии.

Между тем Боррель, представляя стратегию, уточнил, что ЕС не будет ограничивать закупки нефти и газа у России, чтобы закупать их у других стран.

«Но по мере нашего «зеленого перехода» потребление нефти и газа в Европе будет сокращаться, в особенности нефти, и это сильно затронет Россию», – объяснил он.

«Впрочем, это коснется не только России, это коснется всех стран – поставщиков углеродного топлива в ЕС», – добавил глава дипломатии ес.

К 2050 году Евросоюз намерен сократить до нуля углеродные выбросы своей экономики, для чего уже к 2030 году он намерен довести роль «чистых» источников энергии до почти 40% от своего энергопотребления.

Стратегия отношений с Россией уже утверждена Еврокомиссией, теперь ее должны принять главы государств и правительств ЕС на саммите 24-25 июня.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что у создателей новой стратегии Евросоюза в отношении РФ проблемы со знанием истории и восприятием реальности.