 

В сети показали дизайн интерфейса Windows 11

16.06.2021, 14:56, Новости дня
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Новая операционная система Windows 11 вскоре будет представлена разработчиком, говорят эксперты. Однако уже сейчас в сети появилось изображение интерфейса данного программного продукта.

Специалисты по дизайну сразу обратили внимание на закругленные углы на значках, несколько иную работу меню «Пуск» и другие особенности.

Дизайн новой операционной системы – это всегда непросто, говорят эксперты. С одной стороны, нельзя повторять то, что пользователи видели в предыдущих версиях. С другой стороны, у людей вырабатываются привычки к внешнему виду, от которых трудно отказаться. Наверное, именно это провоцирует со старта массу немотивированной критики и недовольства. Впрочем, со временем все воспринимают новый дизайн как должное.



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