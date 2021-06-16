В сети показали дизайн интерфейса Windows 11

Новая операционная система Windows 11 вскоре будет представлена разработчиком, говорят эксперты. Однако уже сейчас в сети появилось изображение интерфейса данного программного продукта.

Специалисты по дизайну сразу обратили внимание на закругленные углы на значках, несколько иную работу меню «Пуск» и другие особенности.

Дизайн новой операционной системы – это всегда непросто, говорят эксперты. С одной стороны, нельзя повторять то, что пользователи видели в предыдущих версиях. С другой стороны, у людей вырабатываются привычки к внешнему виду, от которых трудно отказаться. Наверное, именно это провоцирует со старта массу немотивированной критики и недовольства. Впрочем, со временем все воспринимают новый дизайн как должное.