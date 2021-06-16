 

Кабмин назначил своего представителя в Верховной Раде

16.06.2021, 14:48, Новости дня
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“Мы все с вами с ним знакомы. Тарас Петрович присутствует здесь. В дальнейшем я убежден у нас плодотворная успешная коммуникационная работа”, – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания.

В разное время Мельничук занимал должности советника министра Кабмина, заместителя руководителя аппарата Киевской областной государственной администрации, главного консультанта секретариата фракции “Слуга народа” в Верховной Раде.

Контекст:

Предыдущий представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан объявил об увольнении в апреле. Он занимал эту должность больше год – с марта 2020-го.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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