 

Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткоине в 2020 году

16.06.2021, 14:48, Новости дня
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По информации ресурса, в прошлом году украинские инвесторы заработали на биткоине около $400 млн.

Лидером с существенным отрывом от второго места стали США. Американские инвесторы в 2020 году заработали на криптовалюте $4,1 млрд.

В тройке лидеров также оказались Китай ($1,1 млрд) и Япония ($900 млн).

Следом идут Великобритания ($800 млн), Россия, Германия, Франция – по $600 млн, Испания ($500 млн) и Южная Корея ($400 млн). Замыкает первую десятку Украина.

Контекст:

В этом году биткоин установил рекорд, в том числе благодаря тому, что американская автомобильная компания Tesla бизнесмена Илона Маска вложила $1,5 млрд в биткоины. После обнародования этой информации 8 февраля цена биткоина выросла на 13%, превысив $44,7 тыс. 12 апреля биткоин установил рекорд, стоимость криптовалюты составила $64,5 тыс.

13 мая Маск заявил, что Tesla не будет продавать свои электромобили за криптовалюту. Тогда криптовалюта обвалилась на 10%.

16 мая пользователь Mr. Whale написал, что владельцы биткоинов в следующем квартале могут разочароваться, узнав о продаже компанией Tesla биткоин-активов. Маск прокомментировал этот твит словом “действительно”. После этого твита биткоин упал на 10% за выходные, достигнув нового трехмесячного минимума.

По данным криптовалютной биржи Coindesk на 15.05 16 июня стоимость одного биткоина составляет $39 120.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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