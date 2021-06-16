 

В Офисе Зеленского планируют заменить трех глав ОГА – СМИ

16.06.2021, 14:48, Новости дня
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Замены глав ОГА “в течении двух недель” анонсировал в начале июня заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко.

На заседании 16 июня Кабмин уже согласовал назначение новым главой Сумской ОГА Дмитрия Живицкого, он должен заменить Василия Хому, который занимает должность с ноября прошлого года.  

“В Сумской области скандальная история, глава ОГА Василий Хома переметнулся к лагерю “Оппозиционной платформы – За жизнь”. В Ивано-Франковске Андрей Бойчук вообще ничего не делает. В Черниговской области склоняются к тому, чтобы уволить Анну Коваленко, но пока нет окончательного решения, когда и кто будет вместо нее”, – сказал собеседник “РБК-Украина”.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Коваленко главой Черниговской ОГА в середине октября прошлого года. “Она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область”, – говорил глава государства.

До этого, в 2019 году Коваленко была избрана народным депутатом от “Слуги народа”, но практически сразу после избрания сложила депутатский мандат: в сентябре 2019 года Зеленский назначил ее заместителем руководителя Офиса президента. В апреле 2020 года Коваленко уволили с этой должности, а в мае она стала заместителем министра развития общин и территорий.

В октябре на тот момент 29-летння Коваленко вышла замуж за 53-летнего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака.

Зеленский назначил Бойчука главой Ивано-Франковской ОГА в конце декабря 2020 года, до этого он работал в газотранспортной сфере и занимался волонтерством.

В 2021 году в Украине состоялось несколько назначений губернаторов областей. В частности, 29 января Зеленский назначил главой Черкасской ОГА экс-нардепа от “Слуги народа” Александра Скичко.

1 марта главой Херсонской ОГА назначен Сергей Козырь. Предыдущий глава облгосадминистрации Юрий Гусев возглавлял область с июля 2019 года. 3 декабря 2020-го Зеленский перевел его на должность главы “Укроборонпрома”.

27 мая Зеленский подписал указ о назначении Марии Черной главой Кировоградской ОГА. Постоянного губернатора региона не было с 15 апреля, когда был уволен Андрей Назаренко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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