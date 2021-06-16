Опубликовано видео ограбления ювелирного магазина в Киеве, за информацию о грабителе обещают 100 тыс. грн

Отмечается, что магазин в Голосеевском районе Киева ограбили еще 22 мая – тогда об этом писали СМИ, но официальной информации от полиции не было.

Сейчас правоохранители опубликовали видео ограбления.

ВИДЕОВидео: поліція Києва / YouTube

“Предварительно установлено, что в магазин зашел мужчина и, угрожая предметом, похожим на ружье, забрал ювелирные украшения с витрины и убежал. Приметы злоумышленника: рост 180-185 см, среднего телосложения, был одет в синие джинсы и серую футболку”, – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией, которая поможет в раскрытии преступления, позвонить по телефонам: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 или по спецлинии 102.

“Анонимность и конфиденциальность гарантируется, а Киевский ювелирный завод предлагает вознаграждение в размере 100 тыс. грн”, – отметили в полиции.

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