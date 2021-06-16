«Линию Маннергейма» начали очищать в Ленобласти

В Ленобласти решили очистить район оборонительных сооружений «Линия Маннергейма» от взрывоопасных предметов, этим займутся саперы Международного противоминного центра (МПЦ) ВС России, сообщили в Минобороны.

«Специалисты МПЦ ВС РФ проведут работы по поиску и очистке от взрывоопасных предметов и благоустройству комплекса оборонительных сооружений на участке «Линии Маннергейма». В рамках экспедиции военнослужащим инженерных войск предстоит очистить от взрывоопасных предметов около трех километров будущих туристических троп и прилегающих к фортификационным сооружениям территорий», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Ранее саперы вместе с сотрудниками Военного музея Карельского перешейка изучили местность, они определили места, объем и сроки работ. В ходе предварительных работ они нашли несколько неразорвавшихся боеприпасов и фрагменты исторической военной техники.

Комплекс оборонительных сооружений «Линия Маннергейма» был сооружен финскими военными в 1920-1930-х годах на Карельском перешейке для сдерживания возможного наступления СССР. Линия протянулась от Ладожского озера до Финского залива в 32 километрах от Ленинграда, общая протяженность составляла 135 километров, глубина – до 95 километров.