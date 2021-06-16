 

Путин и Байден сделали совместное фото перед началом саммита в Женеве

16.06.2021, 14:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президенты России, США и Швейцарии Владимир Путин, Джо Байден и Ги Пармелин сделали совместное фото перед началом российско-американского саммита на женевской вилле Ла Гранж.

Путин, Байден и Пармелин вышли на фотографирование к прессе, соблюдая социальную дистанцию. После этого, Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, передает РИА «Новости».

Ранее Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж, где пройдет его встреча с главой Белого дома Джо Байденом. Его встретил президент Швейцарии Ги Пармелин. После российского лидера на виллу прибыл Байден.

В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов РФ и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.02 / Путин: Донбасс мы не бросим

17.11 / В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

08.11 / “Не пускали гулять”. В России 15-летний подросток с пистолетом и ножом напал на свою семью

06.12 / Национальный олимпийский комитет США поддержал «акт Родченкова»

23.09 / Мнения: Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса

29.05 / Ляшко пообещал фракции “Слуга народа” уйти в отставку, если будет делать “неправильные вещи”

22.03 / Самый дорогой твит продали за 2,9 млн долларов на онлайн-аукционе

28.04 / Корабль ВМС США устроил стрельбу при приближении иранских катеров

19.09 / В Германии призвали не навязывать Белоруссии «западное видение демократии»

30.11 / Садовый о возможном локдауне: Рождество отменить нельзя, ведь у нас во Львове в это время особая атмосфера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика