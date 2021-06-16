Путин и Байден сделали совместное фото перед началом саммита в Женеве

Президенты России, США и Швейцарии Владимир Путин, Джо Байден и Ги Пармелин сделали совместное фото перед началом российско-американского саммита на женевской вилле Ла Гранж.

Путин, Байден и Пармелин вышли на фотографирование к прессе, соблюдая социальную дистанцию. После этого, Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, передает РИА «Новости».

Ранее Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж, где пройдет его встреча с главой Белого дома Джо Байденом. Его встретил президент Швейцарии Ги Пармелин. После российского лидера на виллу прибыл Байден.

В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов РФ и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.