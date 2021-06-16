Литвин: Не стоило “Голосу” раздражать Вакарчука. Без него они просто неинтересны

Ну что сказать о “Голосе”?

1. Не стоило им раздражать Вакарчука. Они просто неинтересны без Вакарчука.

2. Эту группу бывших активистов, которая сейчас откололась, было бы правильно назвать “Ненужные”. Это странные люди, которые не могут понять, что в политике нельзя оставаться вроде как активистами.

3. Удивляет, что Рахманин молчал столько времени и не пытался публично это модерировать. Зачем было уходить из газеты, где публиковал простыни текстов, чтобы молчать все время раскола?

4. Сейчас, очевидно, существует запрос на альтернативную политическую силу для избирателей из крупных городов. Для тех, кто не верует в Порошенко, как в пастора Мунтяна, для тех, кто уже разочаровался в “Голосе”, и для тех, кто по какой-то причине не хочет поддерживать Владимира Зеленского. Этим избирателям явно не нужны активисты, которые имитируют партию. Им нужен политический проект. Надо признать, что сейчас нет лидера с общенациональной весом, вокруг которого можно было бы построить такой проект – лидерского типа. Притула – это может быть интересно только “Радио НВ”. Поэтому такой новый проект может быть только системным и построенным на договоренности между участниками. Но кто там умеет договариваться? Они скорее файера съедят, чем где-то себя прижмут, чтобы чего-то большего достичь вместе.

5. Будут постепенно растворяться в политическом пейзаже все те, кто связал личную судьбу с Порошенко. Они не выгребут из негатива Петра, который будет только крепнуть. Вот где-то между этим клубом обиженных выборами 2019 года и политической неудачей “Голоса” есть достаточное пространство для выхода в какое-то другое политическое будущее для части оппозиции. Но что-то не верю, что этим пространством кто-то сможет воспользоваться.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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