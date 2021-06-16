В Раде нет постановлений об отставке Авакова – Корниенко

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Мне кажется, никаких предметных представлений нет в Верховной Раде относительно этого. Есть какое-то постановление “Голоса”, но мы так и не понимаем, есть ли оно на самом деле”, – заявил Корниенко.

Группа нардепов из “Голоса” и “Слуги народа” зарегистрировала свой проект постановления № 3606 об отставке Авакова 5 июня 2020 года. Согласно данным на сайте парламента, документ до сих пор находится на обработке в комитете. В июле в политсиле заявляли, что профильный комитет блокирует рассмотрение этого проекта постановления.

Корниенко отметил, что журналисты “первыми узнают” если появятся новые инициативы об отставке Авакова.

“Но пока я не слышал таких разговоров и не видел таких постановлений”, – добавил он.

Контекст:

Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок.

В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова “мощным министром” и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций “Голос” и “Слуга народа” зарегистрировали проект постановления № 3606. НВ писало, ссылаясь на свои источники, что именно этому проекту постановления в сентябре Офис президента может дать ход.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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