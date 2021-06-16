Стартовали учения «Славянское братство-2021»

Под Новороссийском начались учения «Славянское братство-2021», в них принимают участие российские, белорусские и сербские военные, сообщил заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования (КСОР) генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

«Каждый год на территории одной из стран – Белоруссии, РФ и Сербии – мы проводим учения. В этом году учения проводятся на полигоне Раевский Новороссийской десантно-штурмовой горной дивизии ВДВ. Основная задача в этом году – это отработать слаженность не только подразделений, но и штабов, чтобы наши коллективные штабы, силы были готовы к любым испытаниям», – цитирует Холзакова РИА «Новости».

В маневрах принимают участие около 100 сербских военных, порядка 300 военнослужащих Белоруссии, свыше 500 российских военных.

На учениях отрабатывают тактические действия, высадку десанта перед вводом главных сил. Противником выступают условные террористы.

«Мы ставим основную цель для себя – это поддержание наших международных связей в военной сфере, сверить часы с нашими славянскими братьями и коллегами из Вооруженных сил РФ и Республики Сербия. Если говорить о военных целях, то основной задачей у нас является передача и получение опыта в вопросах ведения контрдиверсионных и контртеррористических действий», – сказал первый заместитель командующего Сил специальных операций ВС Белоруссии полковник Владимир Белый.

Белорусские военные во время поездки в Россию изучат новинки в развитии вооружения и техники, перспективные образцы РЭБ и разведки.

Подполковник ВС Сербии Горан Видакович пояснил, что в предыдущие годы не было проблем с проведением учений. Он выразил надежду, что эти учения также пройдут «на высшем уровне».

Сербские военнослужащие прибыли в Новороссийск еще в начале июня. Совместное десантирование военных разных стран проходило 10 июня.