 

Чай помогает избежать болезней сердца

16.06.2021, 12:58, Новости дня
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Всего-то три чашки чая в день помогут на 20% уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли в группе ученых их Европы, которые опубликовали результаты своего исследования в журнале о кардиологии European Journal of Preventive Cardiology.

Также любителям чая гораздо в меньшей степени угрожает смерть от инфаркта или инсульта. Уникальность чая как профилактического средства состоит в том, что его не нужно даже употреблять каждый день, отмечают специалисты.

Чай весьма позитивно воздействует на кровяные сосуды, повышая эластичность их стенок. А ведь именно ее потеря приводит к тому, что кровоток в организме затрудняется, в результате чего повышается артериальное давление, и возникают другие проблемы.



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