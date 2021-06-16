Чай помогает избежать болезней сердца

Всего-то три чашки чая в день помогут на 20% уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли в группе ученых их Европы, которые опубликовали результаты своего исследования в журнале о кардиологии European Journal of Preventive Cardiology.

Также любителям чая гораздо в меньшей степени угрожает смерть от инфаркта или инсульта. Уникальность чая как профилактического средства состоит в том, что его не нужно даже употреблять каждый день, отмечают специалисты.

Чай весьма позитивно воздействует на кровяные сосуды, повышая эластичность их стенок. А ведь именно ее потеря приводит к тому, что кровоток в организме затрудняется, в результате чего повышается артериальное давление, и возникают другие проблемы.