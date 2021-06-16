У пчел обнаружена способность к самоклонированию

Ученые из Австралии обнаружили уникальную способность у африканских пчел Apis mellifera capensis. Они являются медоносными, и в их семьях важную роль играют рабочие самки, уточняют исследователи.

Как оказалось, именно эти самки могут размножаться путем самоклонирования. Такая способность помогает тогда, когда возникают трудности со спариванием с самцами. В этом случае новая пчела рождается из неоплодотворенного яйца.

Разумеется, клон появляется на свет с точно таким же геномом. С одной стороны, это плохо, так как не происходит эволюционное развитие с естественным отбором. Но, с другой стороны, пчелиные семьи получают прогнозированное потомство рабочих особей, избегая рисков, которые могут возникать в следующих поколениях.