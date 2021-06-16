Дорожные тендеры на 6 млрд грн заблокированы из-за жалоб Амирханяна в АМКУ – СМИ

Одна из компаний Амирханяна, ранее известная как “Дорлидер”, которая не принимала участия в торгах с 2016 года, вернулась на рынок публичных закупок дорожно-строительных работ под названием “Південьдортех” (код ЕГРПОУ 32863396), сказано в статье. Это произошло сразу после того, как против Амирханяна ввел персональные санкции Совет национальной безопасности и обороны. Антимонопольный комитет сам признавал эту компанию участником сговоров с другими компаниями Амирханяна, отмечает издание. По данным системы ProZorro, с конца апреля и по состоянию на средину июня компания фигурирует в качестве участника в нескольких десятках тендеров на общую сумм около 9,5 млрд грн.

“При этом ни по одному из публичных торгов “перерожденное” предприятие Амирханяна не подает документов, которые бы доказывали соответствие ее даже самым базовым требованиям. В частности, речь идет о подтверждении достаточного количества дорожной техники, квалифицированного персонала, опыта работы на больших объектах, – сказано в материале. – Компания также не предоставляет базовой банковской гарантии, что является обязательным условием для выполнения работ на такого рода объектах… у компании даже в открытых источниках “пробивается” налоговый долг на 16 млн грн”.

Авторы материала считают, что “Південьдортех” подает документы для того, чтобы в статусе участника торгов получить возможность обжаловать тендерную документацию, действия заказчика строительства и поданные конкурентами документы.

“СМИ уже неоднократно писали о том, что Амирханян умело находит “подходы” к членам коллегии независимо от состава комитета и даже от того, какая политическая сила сейчас находится при власти. Например, в помощи Амирханяну была ранее замечена Агия Загребельская, а в нынешнем составе комитета – Наталья Буроменская и Ольга Музыченко, – пишет издание. – Однако сегодня, когда лично сам предприниматель и ряд его других компаний находятся под прямыми экономическими санкциями со стороны СНБО и президента [Владимира] Зеленского, даже принятие жалоб к рассмотрению (без каких-либо на то оснований, поскольку “Південьдортех” не соответствует даже минимальным критериям подрядчика) – это фактически плевок в лицо и главе государства, и Совбезу, и всей системе дорожных закупок”.

К 16 июня уже по меньшей мере четыре жалобы компании Амирханяна Антимонопольный комитет удовлетворил – и таким образом был заблокирован капитальный ремонт дороги Кропивницкий – Платоново в Николаевской области, а также текущий средний ремонт 10 км дороги Херсон – Новая Каховка – Геническ, дороги Федоровка – Рыбаковка – База отдыха “Луговое”. Тендеры на эти работы в сумме составляют 3,2 млрд грн.

Еще пять жалоб на сумму около 3 млрд грн ждут рассмотрения – конкурс на текущий средний ремонт автодороги Благовещенское – Николаев, участков на дороге Высокополье – Большая Александровка – Берислав в Николаевской области.

“Очевидно, что продолжение такой “попустительской” практики со стороны Антимонопольного комитета и его “тендерных” коллегий будет способствовать дальнейшему блокированию тендеров “Большого строительства” и в других регионах. Ведь не секрет, что в 2018-2019 годах, по оценкам экспертов, компании Амирханяна “Полтавабудцентр” и “Миколаївбудцентр” подали более 500 жалоб в полутора десятке регионов – из которых 80% были удовлетворены”, – пишет издание.

Эксперты и участники рынка отмечают, что для предотвращения таких ситуаций нужно предусмотреть в системе ProZorro квалификационные условия проведения закупки на стороне заказчика, и не допускать связанные с фигурантами санкционных списков компании к участию.

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