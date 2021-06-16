 

“Сними носки”, “Не превращай это в тренд”. Полуголая Шейк засветила промежность в рекламе обувного бренда

16.06.2021, 12:50, Новости дня
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На заглавном фото модель позирует сидя на корточках и расстегнув верхние пуговицы на боди. На втором фото Шейк запечатлена со спины с нижнего ракурса, демонстрируя в кадре не только вид обуви сзади, но и обнаженные ягодицы и промежность.

“Пожалуйста, не превращай это в тренд”, – отреагировали на фото подписчики.

“У тебя лучшие ноги, сними носки”, – попросили пользователи сети.

“Это же носик моего отца”, – написали в комментариях фолловеры.

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Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Контекст:

Ирина Шейк родилась в 1986 году в Еманжелинске Челябинской области. У отца модели башкирские корни, он был шахтером, рано умер от болезни легких. Мать Ирины – русская. Она работала преподавателем музыки.

Шейк была лицом брендов Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Beach Bunny, Lacoste, La Perla, Givenchy & Givenchy Jeans, Replay, Blumarine, Versace.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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