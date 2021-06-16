 

В Кремле “в полном объеме” обратили внимание на заявление Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО

16.06.2021, 10:54, Новости дня
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“Мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент, ранее такие заявления не делались. В Москве обратили на него внимание в полном объеме”, – сказал Песков.

Байден по окончании саммита НАТО 14 июня говорил на пресс-конференции в Брюсселе, что для того, чтобы вступить в Альянс, Украина должна искоренить коррупцию и достичь других определенных критериев, при этом он отрицает, что оккупация Россией части Украины может этому помешать.

“Факт, что они [украинцы] все еще должны искоренить коррупцию. Факт, что они должны выполнить другие критерии для того, чтобы получить ПДЧ… Это еще предстоит увидеть. А тем временем мы будем делать все необходимое, чтобы предоставить Украине возможность быть в состоянии продолжать противостоять российской физической агрессии”, – сказал глава Белого дома. 

В то же время Байден подчеркнул, что решение о вступлении Украины в НАТО будет зависеть не только от него. “Это зависит от голосования в Альянсе. Но я знаю точно, что они [украинцы] должны убедить в этом, и это нелегко”, – подчеркнул президент США.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

В итоговом коммюнике саммита НАТО 14 июня 2021 года отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. 

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, Грузии и Молдовы, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отменить включение США и Чешской Республики в список недружественных стран, отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря. 

Отдельно генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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