В Кремле оценили слова Байдена о возможности вступления Украины в НАТО

Москва обратила внимание на слова президента США Джо Байдена о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс, при необходимости лидер РФ Владимир Путин обозначит позицию по этому поводу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

«Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент. Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме. Я не сомневаюсь, что при необходимости президент четко обозначит нашу позицию», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды.