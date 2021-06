Рюдигер покусал Погба во время матча Евро 2020 Франция – Германия

Погба хотел обратить внимание на инцидент арбитра поединка Карлоса дель Серро, но в итоге Рюдигер избежал наказания.

По словам француза, соперник, которого он знает очень давно, его “немного покусал”.

Rudiger and Pogba bringing the bedroom to the pitch! #EUROS2020 #Germany #France pic.twitter.com/vXksqNZdMg

— Christian Jope (@diekoningjope) June 15, 2021

Победный матч против Германии был отличным для Франции, отметил Погба после игры, добавив, что не хотел бы, чтобы Рюдигер был дисквалифицирован из-за этого эпизода.

Ближе к концу матча “мы обнялись и все”, добавил Погба.

В матче первого тура Группы F Франция минимально обыграла Германию (1:0) за счет автогола защитника немцев Матса Хуммельса на 20-й минуте поединка, пишет сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Контекст:

Проиграв в Мюнхене Франции, сборная Германии впервые в истории потерпела поражение в первых турах чемпионатов Европы по футболу.

Лучшим игроком матча Франция – Германия признан Погба.

Беспроигрышная серия сборной Франции в официальных матчах (без учета товарищеских) достигла 17 игр.

