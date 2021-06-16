Милованова избрали главой комиссии по отбору главы Бюро экономической безопасности Украины

Такое решение приняли на первом заседании комиссии, написал он в Facebook.

Секретарем комиссии стала член Национальной ассоциации адвокатов Украины Галина Шевченко, уточнил Милованов.

Документы претендентов на должность начинают принимать сегодня в 9.00, информирует сайт правительства. Крайний срок подачи документов – 20.00 7 июля.

“Директором Бюро экономической безопасности Украины может быть гражданин Украины не моложе 35 лет, имеющий высшее юридическое и/или экономическое образование по степени не ниже специалиста (магистра), стаж работы по специальности не менее 10 лет, опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности – не менее пяти лет, который свободно владеет государственным языком и способен по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности”, – говорится в требованиях к соискателю.

Как пояснил Милованов, комиссия определила, что срок приема документов будет продолжаться именно три недели (рассматривался вариант четырех недель), так как БЭБ должно заработать уже осенью, поэтому “каждая неделя важна”.

Все заседания комиссии будут транслироваться онлайн, уточнил Милованов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2031643850338120&id=100004775745586

Всего в состав комиссии входит девять человек – по три человека от Совета национальной безопасности и обороны, Кабинета Министров и Верховной Рады.

Рада делегировала двух представителей: Шевченко и представителя Всеукраинской общественной организации “Союз налоговых консультантов” Людмилу Рубаненко. Кабмин – первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко, министра финансов Сергея Марченко и министра инфраструктуры Александра Кубракова, СНБО делегировал Милованова, замглавы Офиса президента Юлию Свириденко и директора Национального института стратегических исследований Александра Литвиненко.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. Он будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.

Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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