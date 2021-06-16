 

Ургант высмеял Губерниева после скандала с Бузовой в прямом эфире

16.06.2021, 7:24, Новости дня
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Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на «Первом канале» высмеял спортивного комментатора Дмитрия Губерниева после скандала с певицей Ольгой Бузовой.

«Ольга умеет удивлять не только на сцене, но и помогает другим удивлять», – приводит слова Урганта РИА «Новости».

Он назвал случившееся «очень неприятной ситуацией». «Я посмотрел все интервью, могу сказать одно: задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту», – пошутил телеведущий.

Ранее Губерниев довел Бузову до слез в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» из-за фразы из книги про Карлсона, после чего принес певице извинения. Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь выразил мнение, что у Бузовой какая-то мания величия и она должна вымаливать прощение у российского народа.



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