Ургант высмеял Губерниева после скандала с Бузовой в прямом эфире

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на «Первом канале» высмеял спортивного комментатора Дмитрия Губерниева после скандала с певицей Ольгой Бузовой.

«Ольга умеет удивлять не только на сцене, но и помогает другим удивлять», – приводит слова Урганта РИА «Новости».

Он назвал случившееся «очень неприятной ситуацией». «Я посмотрел все интервью, могу сказать одно: задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту», – пошутил телеведущий.

Ранее Губерниев довел Бузову до слез в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» из-за фразы из книги про Карлсона, после чего принес певице извинения. Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь выразил мнение, что у Бузовой какая-то мания величия и она должна вымаливать прощение у российского народа.