Полицейского из аэропорта Внуково заподозрили в вовлечении несовершеннолетних в проституцию

Полицейского-начальника гаража в аэропорту Внуково заподозрили в вовлечении несовершеннолетнего в занятие проституцией, сообщили в отделе информации и общественных связей УТ МВД РФ по ЦФО.

Незаконные действия сержанта пресечены оперативниками собственной безопасности УТ МВД по ЦФО, передает РИА «Новости».

«Предварительно установлено, что он совершил действия, направленные на вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего лица», – указали в ведомстве.

В отношении подозреваемого начали служебную проверку, по результатам которой он будет уволен и привлечен к ответственности.