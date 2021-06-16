 

Полицейского из аэропорта Внуково заподозрили в вовлечении несовершеннолетних в проституцию

16.06.2021, 4:30, Новости дня
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Полицейского-начальника гаража в аэропорту Внуково заподозрили в вовлечении несовершеннолетнего в занятие проституцией, сообщили в отделе информации и общественных связей УТ МВД РФ по ЦФО.

Незаконные действия сержанта пресечены оперативниками собственной безопасности УТ МВД по ЦФО, передает РИА «Новости».

«Предварительно установлено, что он совершил действия, направленные на вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего лица», – указали в ведомстве.

В отношении подозреваемого начали служебную проверку, по результатам которой он будет уволен и привлечен к ответственности.



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