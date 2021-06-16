НАСА указало властям США на совместные планы РФ и Китая по космосу

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон выразил мнение, что Китай будет очень энергично развивать свою космическую программу и Вашингтону следует внимательно следить за совместными планами Москвы и Пекина по исследованию Луны.

«Думаю, что вы видите заявления, которые делает правительство Китая, что они не хотят ждать до 2030-х годов, чтобы высадить человека на Луне. И завтра <…> мы ожидаем совместного заявления Китая и РФ по поводу их планов. Посмотрим, что там будет», – приводит ТАСС слова на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

При этом, по его утверждению, Китай в скором времени будет вести себя в космосе «очень энергично», поскольку «понимает ценность успеха в космосе». В частности, речь идет об «энергичной программе по высадке на Луне». «И я думаю, что это станет вопросом для всех вас, для тех, кто принимает политические решения: насколько ценно для США было бы вернуться на Луну первыми», – подчеркнул он.

Нельсон отметил, что НАСА продолжает ставить целью высадку на Луну в 2024 году. «Хотел бы я, чтобы у меня был точный ответ [о сроках]. Факт заключается в том, что 2024 год – это наша цель», – сказал директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, добавив при этом, что «космос – это трудно».

Напомним, 9 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств РФ и КНР меморандум о сотрудничестве по вопросу создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Позже в МИД КНР заявили о намерении продвигать сотрудничество с Россией по реализации совместных проектов в области космонавтики. При этом Москва и Пекин пригласили партнеров к созданию лунной станции.