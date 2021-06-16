Белый дом раскрыл время начала встречи Путина и Байдена в Женеве

Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена начнется в среду в Женеве на вилле Ла-Гранж в 13.35 по местному времени (14.35 мск), говорится в рабочем графике главы вашингтонской администрации.

«13.35. Президент [США Джо Байден] проводит двустороннюю встречу с Его Превосходительством Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, в рамках российско-американского саммита», – приводит ТАСС текст документа, распространенного Белым домом. Перед встречей лидеров РФ и США запланирована протокольная съемка.

В графике подчеркивается, что переговоры в расширенном составе начнутся в 14.55 по местному времени (15.55 мск) уже без подхода прессы. При этом отмечается, что американский лидер в 16.40 по местному времени (17.40 мск) «продолжает расширенную двустороннюю встречу» с российским президентом.

Согласно документу, Байден проведет пресс-конференцию после встречи с Путиным, но время ее начала Белый дом не указывает. При этом, как ожидается, сначала свою пресс-конференцию проведет российский президент. Глава вашингтонской администрации ответит на вопросы прессы в особняке в соседнем парке Eaux-Vives, в котором находятся ресторан и небольшой отель. После этого глава Белого дома намерен отправиться в Вашингтон.

Байден прибывает на виллу Ла-Гранж в 13.10 по местному времени (14.10 мск), его встречает президент Швейцарии Ги Пармелен. Как сообщил представитель администрации США высокого ранга, ожидается, что Путин прибудет на переговоры первым в районе 13.00 по местному времени (14.00 мск), а глава Белого дома – чуть позже. Затем в 13.25 (14.25 мск) Путин, Байден и Пармелен сделают несколько совместных фотографий в связи с проведением саммита. В ходе запланированной протокольной съемки, как предполагается, будет говорить только швейцарский лидер, указал американский чиновник. Он добавил, что рабочий обед не предусмотрен на встрече глав двух государств, а сама встреча может продолжаться порядка четырех – пяти часов, возможно, дольше. При этом начнут переговоры Путин и Байден в узком составе, в присутствии глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, а также переводчиков. Переговоры в расширенном составе пройдут с участием еще пяти должностных лиц с каждой стороны.

Президент РФ Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент РФ прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.

В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.