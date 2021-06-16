Мнения: Шпион Навальный может послужить Родине

За несколько дней до саммита с Джозефом Байденом Владимир Путин подсветил еще одну тему предстоящих переговоров. Он утвердительно ответил на вопрос журналиста о готовности РФ рассмотреть обмен заключенными с Соединенными Штатами. Вопрос в том, кого именно будут менять – точнее, чей именно обмен обсуждать?

За несколько дней до саммита с Джозефом Байденом Владимир Путин подсветил еще одну тему предстоящих переговоров. Он утвердительно ответил на вопрос журналиста о готовности РФ рассмотреть обмен заключенными с Соединенными Штатами. Вопрос в том, кого именно будут менять – точнее, чей именно обмен обсуждать?

Напомним, что в американских тюрьмах сидят Виктор Бут (по факту с 2010 года) и Константин Ярошенко (по факту с 2011 года). Возможно, в руках американцев есть и другие россияне, в том числе и задержанные сотрудники ГРУ. В российской тюрьме чалятся шпион Пол Уилан и американский студент Тревор Рид (задержанный не за работу на разведку, а за то, что в 2019 году в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудников полиции). Возможно, опять же, что по шконкам удастся наскрести и других американцев.

Однако в тот самый момент, как стало известно об обменной теме, российские телеграм-каналы и эксперты стали обсуждать иную кандидатуру – Алексея Навального. Якобы его американцы хотят даже больше, чем не умеющего пить студента или пойманного на попытке получить личные данные сотрудников ФСБ Уилана.

Да, Навальный российский гражданин, а ст. 61 Конституции гласит, что «Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству». Однако речь и не идет о высылке и выдаче – скорее об освобождении и последующем добровольном покидании Родины. Прецеденты уже были. Напомним, что во время большого обмена шпионами в июле 2010 года американцы отдали 10 российских нелегалов и получили взамен четверых российских же граждан. Одним из которых был печально известный Сергей Скрипаль, а вторым – бывший сотрудник Института США и Канады РАН Игорь Сутягин. Поэтому стороны технически могли бы провернуть такую же схему и сейчас, включив в обмен еще одного гражданина РФ.

Но вот насколько это целесообразно? Скажем так, если нынешняя администрация США действительно попросит на обмен Алексея Анатольевича, то нужно будет срочно отнимать у Трампа значок «лучший агент России» и отдавать его Байдену. Просто потому, что подобный вариант обмена вполне соответствует российским национальным интересам.

Российские власти обоснованно посадили Навального. Годами он считал себя выше закона, демонстративно его нарушая и отделываясь административными арестами или условными сроками – и годами провластный электорат, смотря на это диво, удивлялся и разочаровывался. И когда в начале 2021 года правоохранительная система устала это терпеть, ей аплодировали.

Да, после участия Навального в инспирированной Западом операции «Новичок» его нужно было все-таки сажать по статье «Госизмена», но 2 с лишним года – тоже срок. Но теперь государство должно тратить большие средства на то, чтобы охранять Навального в колонии от потенциального покушения со стороны западных спецслужб – убийство «лидера оппозиции» в колонии дискредитирует Россию не меньше, чем всякие Скрипалиады и Петров с Бошировым в Чехии или Болгарии.

Если же Навального отдать американцам, то РФ убивает трех зайцев. Во-первых, вернет своих граждан на Родину. Показав тем самым, что своих в беде не бросает – какие бы преступления эти «свои» не совершали.

Во-вторых, снимает с себя дальнейшую ответственность за безопасность Навального. Нет, конечно, на Западе Навального (как отработанного персонажа) могут убить, а потом сказать, что ему на самом деле ввели долгодействующий яд в России, однако репутационный ущерб для Москвы от такого обвинения будет сравнительно небольшим.

В-третьих, изящным движением пера российская власть заменит мученический ореол Навального на предательский. Если Запад захочет его обменять, значит, Навальный действительно взаимодействует с американской разведкой. Напомним, что все четыре человека, которых меняли на российских разведчиков в 2010-м, были западными шпионами. Причем обвинение Игоря Сутягина в госизмене в начале нулевых осуждало все прогрессивное и академическое сообщество, однако после обмена, когда вскрылись все карты, обвинители как-то попритихли.

И ровно в тот момент, когда американцы распишутся под «шпионским статусом» Навального, его политической карьере в РФ придет конец. Конечно, он сохранит какую-то базу поддержки в виде совсем упоротых сектантов – однако даже пресловутые 2% рейтинга ему после этого покажутся недосягаемой высотой. Навальный станет токсичным даже для собратьев по либеральному лагерю – все, что с ним связано будет дискредитировано, а противники власти, лишившись столь деструктивного вождя, получат шанс на превращение в нормальную, либеральную и конструктивную оппозицию.

Единственный вопрос в том, готовы ли американцы преподнести российскому обществу и государству такой подарок?

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