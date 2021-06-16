Байден поблагодарил власти Швейцарии за организацию встречи с Путиным

Президент США Джо Байден во вторник встретился с коллегой из Швейцарии Ги Пармеленом и начальником федерального департамента иностранных дел страны Иньяцио Кассисом и поблагодарил их за организацию встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве, сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент Байден поблагодарил президента Пармелена за то, что он примет у себя саммит США – РФ в Женеве 16 июня, и дал высокую оценку тому, что Швейцария играет уникальную историческую роль, предоставляя нейтральную площадку для дипломатии и переговоров», – передает ТАСС.

Байден и Пармелен обсудили вопросы, относящиеся к двусторонней повестке, такие как связи в сферах торговли, науки и образования, а также взаимодействие в борьбе с пандемией.

Накануне главный мост Женевы Монблан в преддверии встречи Путина и Байдена украсили флагами РФ и США. Ранее президент Швейцарии приветствовал встречу лидеров РФ и США в Женеве и выразил твердое убеждение, что диалог между двумя великими державами необходим для решения двусторонних и глобальных проблем.

Президент РФ Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент РФ прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.

В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.