Глава Бундестага назвал встречу Путина и Байдена «знаком надежды»

Россия играет важную роль в мире, предстоящая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена является «знаком надежды», сообщил глава Бундестага ФРГ, бывший министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в интервью немецкой редакционной группе Funke.

«Тот факт, что Путин и Байден встретятся и поговорят друг с другом, является знаком надежды. Мы все рады в лице президента Байдена иметь партнера, который осознает ответственность Соединенных Штатов за то, чтобы мир не утрачивал стабильность», – приводит слова Шойбле ТАСС.

По его словам, не нужно было в прошлом «называть Россию региональной державой». «Россия – большая и важная страна, с которой нужно сотрудничать на принципах уважения ради поиска ответов по таким глобальным темам, как климат, стабильность и борьба с голодом», – добавил политик. При этом, по его словам, нужно четко высказывать несогласие по таким вопросам, как ситуация в Белоруссии или на Украине.

Президент РФ Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент РФ прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.

В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.