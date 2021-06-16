Глава Коми госпитализирован с коронавирусом

Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил в видеообращении к жителям региона, что госпитализирован с коронавирусом в республиканскую инфекционную больницу.

«Сегодня записываю свое видеообращение достаточно необычно. Я все-таки заболел коронавирусом, нахожусь сейчас в палате в инфекционной больнице республиканской. Я привился «Спутником V» в феврале этого года, получил достаточно высокий титр антител и вот повторное заражение. Хочу сказать, что если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР (ПЦР-теста), это заболевание протекало бы в очень тяжелой форме», – сказал Уйба в видеообращении, которое он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил руководитель республики, сейчас его состояние удовлетворительное. «Прохожу весь курс лечения необходимый, но снова и снова повторяю, что инфекция ведет себя крайне непредсказуемо, и в обязательном порядке нужно прививаться, потому что даже если после прививки вы заболеете, то заболевание будет протекать без тяжелых осложнений», – сказал глава Коми.

Ранее в январе руководитель региона говорил на встрече со студентами-медиками, что он одним из первых в стране привился от коронавируса летом 2020 года, однако через полгода антител у него не осталось, а значит потребуется повторная прививка.

Уйба в видеообращении призвал жителей региона соблюдать меры профилактики, даже будучи привитыми, в случае заболевания немедленно госпитализироваться или, если инфекция проходит в легкой форме, лечиться амбулаторно, но изолироваться.

«Мы снова пошли на пик [заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе], у нас снова очень резкий подъем, мы снова открываем койки. Я полностью участвую в работе правительства, все распоряжения и указания идут в согласовании со мной. Буду информировать вас дальше о состоянии дел в республике и своем состоянии», – сказал глава Коми.

Накануне главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что в медучреждение прибывает больше заразившихся коронавирусом, чем когда-либо ранее.

В прошлую субботу мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в РФ напряженной.