В работе соцсети Twitter произошел сбой

Пользователи из ряда стран мира пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В основном жалобы поступают из США и Великобритании. Пользователи сообщают о неполадках в работе сайта, мобильных приложений соцсети на смартфонах iPhone и на планшетах iPad, а также на устройствах с операционной системой Android, передает ТАСС.

Напомним, 8 июня произошли масштабные сбои в работе Twitter, Twitch, Amazon и Reddit. Также были зафиксированы проблемы у сайтов CNN, New York Times, Guardian, сервисе HBO Max, Spotify, Github и в работе сайтов британского правительства. Днем ранее проблемы наблюдались в работе сервисов компании Mail.ru Group.