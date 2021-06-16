 

В работе соцсети Twitter произошел сбой

16.06.2021, 2:18, Новости дня
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Пользователи из ряда стран мира пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В основном жалобы поступают из США и Великобритании. Пользователи сообщают о неполадках в работе сайта, мобильных приложений соцсети на смартфонах iPhone и на планшетах iPad, а также на устройствах с операционной системой Android, передает ТАСС.

Напомним, 8 июня произошли масштабные сбои в работе Twitter, Twitch, Amazon и Reddit. Также были зафиксированы проблемы у сайтов CNN, New York Times, Guardian, сервисе HBO Max, Spotify, Github и в работе сайтов британского правительства. Днем ранее проблемы наблюдались в работе сервисов компании Mail.ru Group.



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