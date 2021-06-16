Тихановского будут судить в закрытом режиме прямо в СИЗО

Судить в СИЗО будут также оппозиционера Николая Статкевича, автора Telegram-канала “Беларусь головного мозга” Игоря Лосика, автора YouTube-канала MozgON Владимира Цыгановича, оператора YouTube-канала “Страна для жизни” Артема Сакова и модератора соцсетей того же проекта Дмитрия Попова.

Рассмотрение дела начнется 24 июня. Как рассказала “Sputnik Беларусь” пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова, суд будет проходить в закрытом режиме.

По информации TUT.BY, Гомельской областной суд принял решение о таком формате процесса “в целях обеспечения безопасности участников процесса и защиты охраняемой законом тайны”. В чем состоит опасность, для кого именно и какая тайна, не разъясняется.

Издание отмечает, что согласно белорусскому законодательству, разбирательство уголовных дел во всех судах открытое. Разбирательство в закрытом режиме допускается, если речь идет об охране государственных секретов; о неразглашении сведений, унижающих достоинство; по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними; по делам о половых преступлениях; ради обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля или иных участников уголовного процесса.

Нескольких политзаключенных в Беларуси уже судили в закрытом режиме, но процесс проходил в здании суда и родные, слушатели и пресса “хотя бы частично смогли попасть на оглашение”, пишет TUT.BY.

Отмечается, что до сих пор в Беларуси в СИЗО судили преимущественно криминальных авторитетов и участников банд.

Контекст:

11 марта Следственный комитет Беларуси предъявил окончательное обвинение Тихановскому и другим фигурантам уголовного дела, в котором он проходит. Ему вменяют четыре статьи Уголовного кодекса Беларуси: ч. 1 ст. 293 (организация массовых беспорядков); ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды); ч. 2 ст. 191 (воспрепятствование работе ЦИК); ч. 1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Тихановский – белорусский блогер, автор YouTube-канала “Страна для жизни” (у него более 300 тыс. подписчиков). В мае 2020 года Тихановский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси, в том же месяце его взяли под стражу. Последний раз арест ему продлили до конца апреля.

ЦИК отказал в регистрации Тихановского кандидатом в президенты, после чего о намерении баллотироваться в президенты заявила его супруга Светлана. Тихановскую зарегистрировали кандидатом, вокруг ее кандидатуры объединились штабы других оппозиционных кандидатов, которые не были допущены к выборам.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на февраль в стране насчитывается 250 политических заключенных, сообщили правозащитники.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

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