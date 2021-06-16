 

Fitch повысило прогноз роста ВВП РФ на 2021 год

16.06.2021, 1:18, Новости дня
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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2021 год с 3,3% до 3,7%, сообщили в организации.

«Мы повысили прогноз по [росту ВВП] РФ на 2021 год с 3,3% до 3,7% в связи с увеличением добычи нефти и восстановлением потребления в стране», – приводит ТАСС выдержку из июньского обзора мировой экономики, подготовленного в Fitch.

Прогноз отражает ожидания Fitch по поводу того, что не будут вводиться новые ограничения для бизнеса, направленные на борьбу с COVID-19, продолжится поддерживаться вакцинация, уровень которой в настоящее время оценивается в 22 дозы на сто человек, и усилится внешний спрос на российские товары. Аналитики полагают, что рост ВВП РФ ускорится до 5,5% во втором полугодии 2021 года. При этом Fitch сохранило прогноз роста ВВП РФ в 2022 году на уровне 2,7% и подтвердило ожидания роста в 2023 году на уровне 2%.

По версии аналитиков рейтингового агентства, уровень инфляции в РФ в мае вырос до 6%. Fitch также повысило прогноз инфляции в РФ на конец 2021 года до 5,1% в сторону верхней границы прогнозного диапазона Банка РФ в 4,7-5,2%. Эксперты ожидают снижение уровня инфляции до 4,2% в конце 2022 года и до целевого показателя 4% на конец 2023 года, а процентные ставки будут снижены до 5,5%, что в целом является нейтральной реальной ставкой.

Относительно мировых показателей Fitch ожидает, что мировой уровень ВВП вырастет на 6,3% в 2021 году, что на 0,2 п. п. выше мартовского прогноза. Возврат к работе сектора услуг в США и Европе, а также господдержка оказали влияние на пересмотр рейтинга. При этом в Fitch ожидают замедления роста ВВП в 2022 году до 4,3%.

Международное агентство повысило прогнозы роста на 2021 год для большинства развитых стран. Прогноз роста экономики США был пересмотрен до 6,8% с 6,2%, еврозоны до 5,0% с 4,7% и Великобритании до 6,6% с 5%. Прогноз Китая не изменился и составляет 8,4%, рост ВВП на развивающихся рынках, за исключением Китая, снижен до 5,9% с 6%.

В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин указал на восстановление реального сектора экономики. Как отмечал глава государства, в 2021 году ожидается необычно большой рост глобального ВВП. В конце мая Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году до 3,2%. Тогда же Минфин сообщал, что российская экономика восстанавливается лучше прогнозов правительства. В апреле ВВП РФ вырос на 10,7% в годовом выражении.



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