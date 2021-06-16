Главный мост Женевы украсили флагами РФ и США

Главный мост Женевы Монблан в преддверии встречи президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена украсили флагами двух стран.

Монблан соединяет кварталы города, находящиеся на левом берегу реки Роны, с районами на правом берегу и ведет к вилле Ла-Гранж, где в среду пройдет саммит РФ – США. Он входит в зону безопасности – в день встречи, несмотря на то, что Монблан является важной транспортной артерией Женевы, мост будет закрыт, передает ТАСС.

Главный мост Женевы был построен в 1862 году и назван в честь самого высокого горного массива Альп – Монблана. Длина моста составляет 252 метра, ширина – около 27 метров.

Президент РФ Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры РФ и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.