Перед матчем Евро 2020 сборных Франции и Германии на поле приземлился парашютист

“Не могу поверить, что я только что снял это на видео. Спрыгнул с парашютом на стадион, попал в спайдер-кам и чуть не врезался в толпу. Надеюсь, он в порядке!” – сказано в твите.

Can’t believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he’s ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9

— Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021

Мужчина пролетел над стадионом вдоль одной из трибун и упал на газон. На парашюте написаны призыв отказаться от нефтепродуктов и слово “Гринпис”.

Позже Меррилл отметил, что это была акция “Гринпис”.

Hearing it was a @Greenpeace protest. My camera man recently flew a drone here and those cables are always there, plus today’s spidercam. This could have cost lives. #GerFra #EURO2020 pic.twitter.com/AyhfK79vF5

— Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021

Он добавил, что никто в результате приземления парашютиста не пострадал.

Spoke to the lighting crew. None of their staff injured but looked like parachuter made contact. Hearing a woman is being treated and he may have broken his ankle landing on the pitch but both unconfirmed. #GERFRA #Euro2020

— Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021

—