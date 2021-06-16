Ермак, его заместитель и ряд нардепов используют подставные номера автомобилей – СМИ

В расследовании говорится, что председатель Офиса президента Андрей Ермак ездит на Mercedes с номерами прикрытия, его охрана – на Toyota с номером, зарегистрированным на другой автомобиль, а номера авто его заместителя Кирилла Тимошенко не зарегистрированы ни за одним транспортным средством.

Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир тоже, отмечают журналисты, ездит на номерах прикрытия.

В расследовании упоминается, что номерами прикрытия пользуется не только министр внутренних дел Арсен Аваков, но и его сын, бизнесмен Александр Аваков. А бизнес-партнер семьи, экс-нардеп Игорь Котвицкий использует несуществующие в базе данных МВД номера.

Номера авто народного депутата от “Слуги народа” Андрея Клочко зарегистрированы за другим авто, заявляют расследователи.

А у депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Ильи Кивы есть Toyota Land Cruiser, у которого регулярно меняются номера – и все они, по данным проекта, несуществующие. “Я не слежу за номерами своего автомобиля”, – заявил Кива журналистам.

Bihus.infо отмечает, что если камеры зафиксируют превышение скорости машин с фейковыми номерами, то такие водители штраф не получат, поскольку номера не привязаны к своим владельцам. Также отмечается, что по закону на номера прикрытия имеют право только правоохранители, госохрана и те, кого они охраняют.

Контекст:

Год назад, в июле 2020 года, журналисты программы “Схемы” уже обращали внимание на то, что Ермак, Шефир и Кирилл Тимошенко ездят на автомобилях с номерами прикрытия, которых нет в базе данных МВД, хотя закон не предусматривает предоставления таких номеров сотрудникам Офиса президента.

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