Бывший харьковчанин получил в новом кабинете министров Израиля три портфеля
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С 13 июня Элькин возглавляет три министерства – строительства и жилищной политики, по делам Иерусалима, также он отвечает за связи между правительством и Кнессетом.
Элькина поздравила в Facebook пресс-служба Харьковского национального университета, в котором он учился до репатриации в 1990 году.
“Поздравляем с назначением, желаем весомых успехов и новых свершений”, – написали в посте.
https://www.facebook.com/Karazin.University/posts/4147629601943083
Контекст:
Элькин родился в Харькове в 1971 году, в харьковском университете с 1987-го по 1990 год изучал математику.
Элькин работает в правительстве Израиля на разных должностях с 2013 года, он был заместителем министра иностранных дел, министром абсорбции, министром по защите окружающей среды.
13 июня Кнессет утвердил новым премьер-министром страны представителя альянса правых партий “Ямина” Нафтали Беннета.
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