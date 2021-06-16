Бывший харьковчанин получил в новом кабинете министров Израиля три портфеля

С 13 июня Элькин возглавляет три министерства – строительства и жилищной политики, по делам Иерусалима, также он отвечает за связи между правительством и Кнессетом.

Элькина поздравила в Facebook пресс-служба Харьковского национального университета, в котором он учился до репатриации в 1990 году.

“Поздравляем с назначением, желаем весомых успехов и новых свершений”, – написали в посте.

https://www.facebook.com/Karazin.University/posts/4147629601943083

Контекст:

Элькин родился в Харькове в 1971 году, в харьковском университете с 1987-го по 1990 год изучал математику.

Элькин работает в правительстве Израиля на разных должностях с 2013 года, он был заместителем министра иностранных дел, министром абсорбции, министром по защите окружающей среды.

13 июня Кнессет утвердил новым премьер-министром страны представителя альянса правых партий “Ямина” Нафтали Беннета.

—