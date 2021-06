СМИ показали возможный интерфейс новой Windows

Новый пользовательский интерфейс Windows 11 и меню “Пуск” очень похожи на то, что изначально планировалось для Windows 10X. Визуально самые большие изменения можно найти на панели задач. Microsoft разместила здесь значки приложений по центру и добавила новую кнопку “Пуск” и меню.

here’s a first look at Windows 11. There’s a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI

— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Обновленное меню “Пуск” представляет собой упрощенную версию сегодняшнего меню в Windows 10, но без “живых плиток”. Меню будет содержать закрепленные приложения, последние файлы и возможность быстро включать и перезагружать устройство.

Значки приложений, которые изначально располагаются по центру, можно сместить влево, как это сейчас в Windows 10.

Windows 11 also lets you move the Start menu and app taskbar icons back to the left side. This is the dark mode, too https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/cg54hIgU4T

— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

and yes, the Control Panel still exists pic.twitter.com/JZDOJcjRql

— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

В новом интерфейсе также, похоже, появятся виджеты. На панели задач Windows 11 будет соответствующий значок. Издание отмечает, что пока получило доступ к ранней версии Windows 11 и виджеты не загружаются полностью, но они предназначены для выдвижения и обеспечения быстрого доступа к новостям, погоде и другому веб-контенту.

Windows 11 также будет иметь новые элементы управления привязкой, к которым можно получить доступ с помощью кнопки развертывания во всех приложениях.

Windows 11 also includes a new snap feature built into the maximize button on all apps. It’s a neat way to surface features that have existed in Windows for years https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/uXcwVngmTT

— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Уоррен также показал, как изменился звук запуска новой операционной системы.

this is the new Windows 11 startup sound pic.twitter.com/UQZNFBtAxa

— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Новую ОС Windows Microsoft представит 24 июня. Как будет называться новая ОС, пока неизвестно. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла отмечал, что новая версия ОС станет “одним из самых значительных обновлений за последние 10 лет”. Новую версию ОС Windows сперва распространят среди участников тестирования, для всех пользователей она станет доступна осенью 2021 года.

В связи с выходом новой Windows старая версия – Windows 10 – будет отключена от обновлений с октября 2025 года.

