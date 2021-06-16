 

“Путин – х…йло”. Перед матчем с Нидерландами украинские болельщики спели песню о президенте РФ. Видео

16.06.2021, 1:12, Новости дня
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На видео, снятом в общественном транспорте, украинские фаны поют хит про Путина. Нидерландские болельщики пытаются им подпевать.

Впервые речевку “Путин – х…йло” болельщики харьковского “Металлиста” исполнили 30 марта 2014 года во время шествия перед матчем против донецкого “Шахтера”.

13 июня в Амстердаме в первом туре Евро 2020 сборная Украины по футболу проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Следующий матч на Евро 2020 сборная Украины проведет 17 июня в Бухаресте (Румыния) против сборной Северной Македонии, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Видео: Taras Rysey / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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