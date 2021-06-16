 

Россия вошла в число самых крупных экспортеров ЕС

16.06.2021, 0:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия стала одним из крупнейших экспортеров Евросоюза, стоимостный объем российского товарного экспорта в страны ЕС за январь-апрель 2021 года составил 42,5 млрд евро, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Россия заняла третье место в перечне крупнейших экспортеров Евросоюза, объем российского экспорта за первые четыре месяца 2021 года увеличился на 12,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, предает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

Объем товарного экспорта из ЕС в Россию вырос на 7,3% – с 25,9 млрд евро до 27,8 млрд евро. В первую тройку экспортеров вошли Китай и США (139,4 и 71,4 млрд евро соответственно за указанный период).

Самыми крупными импортерами продукции ЕС стали США (125,4 млрд евро), Британия (87,9 млрд евро) и Китай (73,9 млрд евро).

Общий объем товарного экспорта стран ЕС в апреле 2021 года составил 179 млрд евро. Показатель по сравнению с апрелем 2020 года вырос на 43,4%.

В Евростате пояснили, что – следствие смягчения ограничений в европейских странах. Суммарный объем товарного импорта вырос на 32,8% (со 125 млрд евро до 166 млрд евро).

В феврале Евростат сообщал, что в 2020 году Китай впервые в истории вытеснил США с места крупнейшего торгового партнера ЕС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.06 / В РФ предлагают ввести регулирование рынка видеоигр

19.12 / В Швеции нашли способ добывать цинк из золы

24.04 / Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

21.01 / «Уморительный подхалимаж» — Fox News об освещении инаугурации Байдена в американских СМИ

03.02 / Европол предупредил о продаже поддельных сертификатов об отсутствии COVID-19

13.05 / Genesis представил свой первый универсал G70 Shooting Brake

04.04 / Представитель Украины выдвинул ультиматум на переговорах по Донбассу

12.08 / Байден выбрал кандидата в вице-президенты США

28.07 / Выяснилось, на что россияне потратили детские «антивирусные» выплаты

06.10 / Guardian – Джонсон предупредил уставших от коронавирусных ограничений британцев о тяжёлой зиме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика