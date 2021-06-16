 

Названы сроки проведения переговоров Рогозина с главой НАСА

16.06.2021, 0:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первые очные переговоры с главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Биллом Нельсоном пройдут осенью.

«Мы с ним договорились первую встречу провести в ближайшее время уже очную – осенью на одной из международных конференций в одной из солидных стран», – сказал он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021, передает РИА «Новости».

В мае Рогозин сообщил, что Роскосмос пригласил Нельсона в Россию для переговоров. Глава НАСА принял приглашение госкорпорации.

Напомним, бывший астронавт и член Конгресса США Билл Нельсон был назначен на должность главы НАСА в конце апреля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.02 / От Антарктиды откололся айсберг величиной с Петербург

14.09 / Путин примет участие в открытии медцентров в Псковской области

08.02 / “Национальный корпус” также проводит митинг возле КВЦ “Парковый”, где протестуют против блокирования ZIK, NewsOne и “112 Украина”

01.07 / У посольства США в Москве прошла акция против поддержки ЛГБТ-сообщества

04.05 / США выступают решительно против газопровода “Северный поток – 2” – Госдеп

03.10 / Меркель пообещала вернуться к обсуждению ситуации с Навальным через две недели

26.09 / “Халатность, теракт или неисправность”. Кучер назвал версии крушения самолета Ан-26Ш

13.12 / Число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 16 млн человек

18.02 / «Ангарой» заинтересовались коммерческие заказчики

10.01 / “Будет забыт как нерелевантный твит”. Шварценеггер назвал Трампа худшим президентом США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика