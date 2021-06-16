Названы сроки проведения переговоров Рогозина с главой НАСА

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первые очные переговоры с главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Биллом Нельсоном пройдут осенью.

«Мы с ним договорились первую встречу провести в ближайшее время уже очную – осенью на одной из международных конференций в одной из солидных стран», – сказал он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021, передает РИА «Новости».

В мае Рогозин сообщил, что Роскосмос пригласил Нельсона в Россию для переговоров. Глава НАСА принял приглашение госкорпорации.

Напомним, бывший астронавт и член Конгресса США Билл Нельсон был назначен на должность главы НАСА в конце апреля.