Названы сроки проведения переговоров Рогозина с главой НАСА
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первые очные переговоры с главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Биллом Нельсоном пройдут осенью.
«Мы с ним договорились первую встречу провести в ближайшее время уже очную – осенью на одной из международных конференций в одной из солидных стран», – сказал он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021, передает РИА «Новости».
В мае Рогозин сообщил, что Роскосмос пригласил Нельсона в Россию для переговоров. Глава НАСА принял приглашение госкорпорации.
Напомним, бывший астронавт и член Конгресса США Билл Нельсон был назначен на должность главы НАСА в конце апреля.
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