 

Правительство предложило запретить банкам направлять за рубеж данные о клиентах

16.06.2021, 0:21, Новости дня
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому предлагается запретить банкам направлять за рубеж сведения о клиентах и их операциях, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

«Законопроект разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну. Законопроект предусматривает запрет кредитным организациям направлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и их операциях, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке, передает РИА «Новости».

Кроме того, законопроектом предусматривается оперативное информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу и Банка РФ российскими кредитными организациями, получившими запрос от иностранных властей, о фактах получения таких запросов.

В пояснении к проекту отмечается, что он соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и других международных договоров РФ и «не окажет влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации».

«Реализация законопроекта не повлечет изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, а также не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности», – отмечается в пояснительной записке.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в отношении них преступления.



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