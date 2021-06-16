 

В ФК “Шахтер” создали женскую команду

16.06.2021, 0:12, Новости дня
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“ФК “Шахтер” объявляет о создании команды, которая в сезоне-2021/22 будет выступать в Первой лиге женского чемпионата Украины”, – говорится в заявлении.

Клуб уже начал работу по формированию игрового состава команды и планированию тренировочного процесса.

https://www.facebook.com/fcshakhtar/posts/5801346323241276

Новая команда создана в соответствии со стратегическим планом развития женского футбола в Украине на 2020–2024 годы, утвержденным исполкомом Украинской ассоциации футбола, в котором говорится, что клубы УПЛ должны иметь в своей структуре женские команды.

Состав команды станет известен в течение лета, сообщила в Facebook директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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