Встреча Путина и Байдена. Белый дом назвал темы разговора

Представитель Белого дома не исключил, что в ходе переговоров лидеры США и РФ могут решить вернуть высланных послов: “Это возможно. Я не стану это подтверждать до тех пор, пока два президента не проведут встречу”.

Он добавил, что одной из важной тем встречи станет безопасность киберпространства. Байден и Путин обсудят широкий круг вопросов по этой теме.

“Президент даст ясно понять, что если мы увидим значительные проявления активности в киберпространстве, как это было с SolarWinds, то он ответит так же, как мы ответили с SolarWinds”, – добавил чиновник.

Чиновник также отметил, что Байден и Путин обсудят безопасность в сфере вооружений и контроль над ними.

“К 2026 году заканчивается срок действия нового СНВ (договор о стратегических наступательных вооружениях. – “ГОРДОН”). И большая часть вопроса, на который два президента попытаются ответить в ходе этих переговоров, заключается в том, что будет после нового СНВ”, – добавил представитель администрации.

Байден в ходе переговоров затронет инцидент с принудительной посадкой белорусскими властями самолета Ryanair в Минске.

“Он уже публично заявил, что считает это вопиющим актом воздушного пиратства и полностью несовместимым с международными нормами и верховенством закона. Не думаю, что вы услышите что-нибудь противоречивое. Я не хочу говорить то, что он собирается сказать Путину”, – сказал чиновник.

Вместе с тем представитель Белого дома отметил, что от встречи Байдена с Путиным не ожидается значительных результатов.

Контекст:

Байден и Путин встретятся в Женеве 16 июня на вилле XVIII века, огороженной баррикадами и колючей проволокой. В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.

В Кремле сообщали, что Путин и Байден во время встречи обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, “включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”.

Комментируя встречу с президентом РФ, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси.

Байден предложил Путину встретится на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед США и Россией” во время телефонного разговора 13 апреля на фоне эскалации ситуации на Донбассе. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

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