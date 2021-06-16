Das Erste – стремление Байдена к улучшению отношений вызвало в ЕС вздох облегчения, но не решило всех проблем

Стремление Джо Байдена к улучшению отношений с Европой вызвало явное облегчение у верховных представителей ЕС, пишет немецкий телеканал Das Erste. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила президента США в том, что европейцы для Америки — друзья и союзники. Очевидно, поэтому сторонам удалось разрешить давний спор по поводу пошлин из-за субсидирования Boeing и Airbus, однако другие разногласия в торговой сфере пока остаются.

Это было очень дружелюбное преобразование. Последние четыре года с его предшественником были непростыми, сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня днём президенту США Байдену. При его предшественнике Трампе отношения между Европой и США действительно складывались в условиях значительной напряжённости. Однако теперь случилась перезагрузка и даже немного гламура в обычно по-деловому прохладном Брюсселе.

Он нашёл время для личного послания: президент США Байден сделал запись в золотой книге бельгийского короля Филиппа. Это пятый день американского «обаятельного наступления» в Европе. Байден подчёркивает дружбу народов и хочет устранить конфликты, которые разжёг его предшественник, — в том числе на встрече с руководителями ЕС.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Америка вернулась. Мы никогда полностью не уходили, но сейчас снова стало ясно: иметь превосходные отношения с НАТО и, конечно же, с Европейским союзом — в интересах Соединённых Штатов.

Облегчение, которое испытали по поводу этого ясного послания верховные политики в ЕС, явно ощутимо.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии: Последние четыре года были непростыми для нас. Мир претерпел острые изменения, Европа изменилась. Но мы хотим заверить Вас: мы друзья и союзники.

Очевидно, поэтому спустя 17 лет удалось положить конец спору по поводу таможенных пошлин из-за запрета на субсидии для американской самолётостроительной компании Boeing и европейского концерна Airbus. Ввозные пошлины должны быть отменены до 2026 года.

Однако другие вызывающие разногласия положения в торговом споре остаются — такие, как введённые Трампом американские ввозные пошлины на европейские сталь и алюминий, которые привели к снижению экспорта на 40%. ЕС со своей стороны временно отменил встречные меры.

Дата выхода в эфир 15 июня 2021 года.