Признание мощи Китая – журналист CNN объяснил, почему критику от НАТО можно считать комплиментом

Китай подверг резкой критике коммюнике Североатлантического альянса, назвав его «продолжением менталитета холодной войны», пишет CNN. Между тем, как отмечает корреспондент канала Айван Уотсон, недавние критические замечания со стороны НАТО и G7 Пекин может расценивать как комплимент, поскольку таким образом КНР признают крупным игроком на мировой арене.

Китай резко раскритиковал коммюнике НАТО, назвав его продолжением менталитета холодной войны. С нами на прямой связи из Гонконга корреспондент CNN Айван Уотсон, с которым мы обсудим эту тему. Что ещё заявил Китай по поводу коммюнике НАТО?

АЙВАН УОТСОН, корреспондент CNN: Розмари, китайскому правительству оно явно не пришлось не душе. Заявление было опубликовано посольством Китая в Брюсселе. В нём они обвиняют НАТО в неверных суждениях и, как вы уже упомянули, в продолжении менталитета холодной войны. Они также отреагировали на некоторые пункты, сформулированные НАТО в этом коммюнике.

Например, в нём поднимается вопрос… звучат обвинения в адрес Китая в расширении ядерного арсенала. КНР в ответ заявила: знаете, у стран, входящих в НАТО, ядерного оружия в 20 раз больше, чем у Китая.

Китайская сторона также подчеркнула: вы говорите о нас как об угрозе для статуса-кво и для миропорядка, основанного на правилах, но взгляните, у какой страны есть военные базы по всему миру, какая страна демонстрирует свою силу, отправляя авианосцы в любой уголок мира. Разумеется, это намёк на США и на их военное присутствие в мире.

Мы также слышим отголоски той критики, которую мы слышали в эти выходные со стороны китайских дипломатов в ответ на критику в адрес самого Китая, прозвучавшую во время саммита G7. Накопилось много недовольства, и некоторые услышанные нами ответы — это отголоски предыдущих разногласий между США и Китаем по таким вопросам, как права человека в Синьцзяне и здесь, в Гонконге, территориальные претензии в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также ощутимая угроза для Тайваня.

Мы, скорее всего, услышим ещё больше подобной жёсткой и, вероятно, критической реакции со стороны Министерства иностранных дел Китая, который в ближайшие часы собирается провести в Пекине брифинг. Розмари.

Айван, что критика в адрес КНР, прозвучавшая на саммите НАТО, а также на прошедшем в эти выходные саммите G7, говорит о том, какое место занимает сегодня Китай в мире?

АЙВАН УОТСОН: Ну, это можно интерпретировать как комплимент: демократические страны и их крупнейший военный альянс, а также «Большая семёрка» признают мощь Китая на мировой арене. Эта страна — вторая по объёму экономика в мире. У неё самый большой в мире военно-морской флот. Она осуществляет повсюду инвестиции и активно проявляет себя в Африке и Латинской Америке, а также проводит совместные военные учения с Россией на заднем дворе НАТО.

Пожалуй, речь идёт о том, что G7 и НАТО признают Китай крупным игроком, с которым нужно разбираться. В частности, нужно разбираться с его технологическим уровнем и с его серьёзной экономической мощью. Таков один из способов истолковать случившееся.

Со стороны Китая мы слышим о том, что США пытаются подтолкнуть небольшие и более слабые страны к союзу против Китая.

По-моему, в статье Global Times Пекин сделал заявление о важности того, как вас воспринимают, а также о том, что нужно попытаться доказать Европе, что Китай уже не представляет собой угрозу. И, по их словам, некоторые страны не стали бы объединяться с Соединёнными Штатами, если бы подобное восприятие уже существовало. Розмари.

Хорошо. С нами на связи из Гонконга был Айван Уотсон. Большое спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 июня 2021 года.