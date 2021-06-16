 

Rolling Stone – «хотят всё заграбастать» — Роджер Уотерс отказал Facebook в правах на хит Pink Floyd

16.06.2021, 0:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-лидер рок-группы Pink Floyd Роджерс Уотерс в резкой форме отказал Facebook в сотрудничестве и заявил, что не собирается предоставлять платформе права на песню Another Brick in the Wall, Part 2 для очередной рекламы, пишет Rolling Stone. По мнению музыканта, Facebook стала слишком влиятельной, занимается цензурой и «коварными» манёврами пытается «заграбастать абсолютно всё».


Reuters

На недавнем мероприятии в поддержку основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс рассказал журналистам, что компания Facebook обратилась к нему за разрешением использовать знаменитую композицию Another Brick in the Wall, Part 2 в новой рекламе для Instagram, пишет Rolling Stone. Впрочем, артист предложение воспринял негативно. 

 

«Вот этот запрос мне поступил сегодня утром, предложили очень, очень много денег. И мой ответ: «Да пошли вы. Ни за что». По словам Уотерса, подобными «коварными» манёврами Facebook пытается «заграбастать абсолютно всё». «Я, Цукерберг, в этой фигне участвовать не буду», — обратился музыкант к создателю платформы. 

 

— La Jornada (@lajornadaonline) June 12, 2021

 

Как отмечает издание, Facebook на момент публикации статьи ситуацию никак не прокомментировала. 

 

В ходе мероприятия Уотерс зачитал отрывок из письма, которое компания ему прислала: «Мы будем благодарны, если вы рассмотрите наш проект. На наш взгляд, основной посыл этой песни всё ещё очень актуален и необходим сегодня, и это говорит о том, насколько это вневременное произведение». 

 

«И при этом они хотят использовать эту песню, чтобы сделать Facebook и Instagram ещё более влиятельными, чем они уже есть, и чтобы и дальше продолжать цензурировать всех нас здесь и не дать широкой общественности узнать историю Джулиана Ассанжа, ознакомившись с которой, люди сказали бы: «Что? Ну нет. Довольно», — заявил Уотерс. 

 

Напоследок артист припомнил Цукербергу предшественника Facebook, сайт FaceMash, который программист создал, учась в Гарварде, в 2003 году. Платформа предназначалась для сравнения внешности девушек, учащихся в том же университете. «Как так вышло, что мы дали столько власти этому мелкому засранцу, который начинал с того, что присваивал девушкам оценки: «Эта хорошенькая, потянет не четыре из пяти, а та страшная — дадим единицу»? Но вот он, один из самых влиятельных идиотов во всём мире», — возмутился музыкант.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.01 / Лукашенко рассказал о нежелании здороваться с Зеленским «с колена»

10.06 / УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы надпись «Героям Слава»

02.10 / Пашинян обвинил Турцию в переброске тысячи наемников в Карабах из Сирии

06.01 / В Украине за сутки выздоровевших от COVID-19 вдвое больше, чем заболевших

31.03 / Семья Медведчука за год стала вдвое богаче, деньги держит в Беларуси в российских рублях – “Схемы”

12.08 / В Минске заметили направляющиеся в центр колонны военной техники

05.05 / Центр «Вектор» рассказал об испытаниях трехкратной вакцинации «Эпиваккороной»

15.03 / “Наш дружелюбный концлагерь”. Навальный подтвердил, что его перевели в колонию во Владимирской области

14.08 / Пьяный водитель сбил трех девочек на тротуаре в Крыму

27.12 / Цена биткоина превысила отметку в 26 тыс. долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика