США и Евросоюз достигли перемирия в споре, который длился 17 лет
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Соединенные Штаты согласились приостанавить на пять лет действие пошлин в отношении Европы, которые были санкционированы Всемирной торговой организацией за несправедливые субсидии для компании Airbus. Она является крупнейшим производителем самолетов и главным конкурентом американского концерна Boeing.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это решение прорывом в области авиапромышленности.
“Это действительно открывает новую главу в наших отношениях, потому что после 17 лет споров мы переходим от судебных разбирательств к сотрудничеству в сфере авиации”, – заявила она.
Соглашение устраняет раздражитель в отношениях между США и Европой, отметила торговый представитель США Кэтрин Тай, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
“Вместо того, чтобы спорить с одним из наших ближайших союзников, мы наконец объединяемся перед лицом общей угрозы. Мы договорились работать вместе, чтобы противодействовать нерыночным практикам Китая определенными способами, которые отражают наши стандарты добросовестной конкуренции”, – сообщила она.
По ее словам, соглашение представляет собой модель, которая будет использоваться “для решения других проблем, создаваемых Китаем и нерыночной экономической конкуренцией”.
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