 

NBC News – на фоне роста преступлений с применением насилия полиция США ожидает опасное лето

15.06.2021, 23:10, Новости дня
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От нападений с ножом до массовых расстрелов — на прошедших выходных в США число преступлений с применением насилия резко возросло, передаёт NBC News. Эксперты отмечают, что рост подобных инцидентов отчасти связан с проблемами, вызванными пандемией, включая безработицу и психические расстройства, а полиция готовится к тому, что летом опасная тенденция продолжится.

Камера наружного наблюдения запечатлела вопиющее нападение среди бела дня: велосипедист пырнул курьера ножом в спину. Нью-Йоркская полиция ведёт расследование. 

 

От Нью-Йорка до Чикаго и Цинциннати — на прошедших выходных число преступлений с применением насилия резко возросло. В ходе 10 инцидентов с массовыми расстрелами сразу в семи штатах по меньшей мере 11 человек были убиты, 55 — ранены. В Остине, штат Техас, погиб один человек и 14 были ранены. 

 

ГОЛОС ПО РАЦИИ: Выстрелы! Выстрелы!

 

В городе Саванна, штат Джорджия, убит один человек и ранено семь. 

 

РОЙ МИНТЕР, глава полицейского управления Саванны: Необходимо положить конец актам бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия в нашем сообществе. 

 

Только в этом году в США произошло 273 инцидента с массовыми расстрелами. Под это определение попадают инциденты, в которых из огнестрельного оружия были убиты или ранены четыре человека и больше. В одном июне был зафиксирован 31 массовый расстрел, а прошло даже меньше половины месяца. 

 

ГЕЙБ ГУТИЕРРЕС, корреспондент NBC News: Что сейчас происходит? 

 

КРИСТОФЕР ХЕРРМАНН, доцент факультета права и полиции Колледжа уголовного правосудия Джона Джея: Мы наблюдаем много факторов, связанных с пандемией, с психическим здоровьем, безработицей, финансовыми трудностями. На это накладываются ещё многочисленные инциденты, где насилие осуществляется как акт возмездия — такое происходит во многих неблагополучных районах. 

 

Подобных инцидентов сейчас больше, чем обычно. В Портленде, штат Орегон, по сравнению с прошлым годом число убийств выросло на невероятные 740 процентов. 

 

В этом районе, где всё происходит на глазах у детей, дыры от пуль стали уже привычным зрелищем. 

 

МАЛЬЧИК: Я бы хотел, чтобы люди с оружием перестали убивать других. 

 

ГЕЙБ ГУТИЕРРЕС: Эксперты утверждают, что пик числа насильственных инцидентов с применением огнестрельного оружия обычно приходится на август. И полицейские управления по всей стране обеспокоены, что существующая тенденция может продолжиться вместе со снятием ещё большего числа ограничений, введённых из-за «ковида», Лестер. 

 

Дата выхода в эфир 15 июня 2021 года.



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