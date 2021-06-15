NBC News – на фоне роста преступлений с применением насилия полиция США ожидает опасное лето

От нападений с ножом до массовых расстрелов — на прошедших выходных в США число преступлений с применением насилия резко возросло, передаёт NBC News. Эксперты отмечают, что рост подобных инцидентов отчасти связан с проблемами, вызванными пандемией, включая безработицу и психические расстройства, а полиция готовится к тому, что летом опасная тенденция продолжится.

Камера наружного наблюдения запечатлела вопиющее нападение среди бела дня: велосипедист пырнул курьера ножом в спину. Нью-Йоркская полиция ведёт расследование.

От Нью-Йорка до Чикаго и Цинциннати — на прошедших выходных число преступлений с применением насилия резко возросло. В ходе 10 инцидентов с массовыми расстрелами сразу в семи штатах по меньшей мере 11 человек были убиты, 55 — ранены. В Остине, штат Техас, погиб один человек и 14 были ранены.

ГОЛОС ПО РАЦИИ: Выстрелы! Выстрелы!

В городе Саванна, штат Джорджия, убит один человек и ранено семь.

РОЙ МИНТЕР, глава полицейского управления Саванны: Необходимо положить конец актам бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия в нашем сообществе.

Только в этом году в США произошло 273 инцидента с массовыми расстрелами. Под это определение попадают инциденты, в которых из огнестрельного оружия были убиты или ранены четыре человека и больше. В одном июне был зафиксирован 31 массовый расстрел, а прошло даже меньше половины месяца.

ГЕЙБ ГУТИЕРРЕС, корреспондент NBC News: Что сейчас происходит?

КРИСТОФЕР ХЕРРМАНН, доцент факультета права и полиции Колледжа уголовного правосудия Джона Джея: Мы наблюдаем много факторов, связанных с пандемией, с психическим здоровьем, безработицей, финансовыми трудностями. На это накладываются ещё многочисленные инциденты, где насилие осуществляется как акт возмездия — такое происходит во многих неблагополучных районах.

Подобных инцидентов сейчас больше, чем обычно. В Портленде, штат Орегон, по сравнению с прошлым годом число убийств выросло на невероятные 740 процентов.

В этом районе, где всё происходит на глазах у детей, дыры от пуль стали уже привычным зрелищем.

МАЛЬЧИК: Я бы хотел, чтобы люди с оружием перестали убивать других.

ГЕЙБ ГУТИЕРРЕС: Эксперты утверждают, что пик числа насильственных инцидентов с применением огнестрельного оружия обычно приходится на август. И полицейские управления по всей стране обеспокоены, что существующая тенденция может продолжиться вместе со снятием ещё большего числа ограничений, введённых из-за «ковида», Лестер.

Дата выхода в эфир 15 июня 2021 года.