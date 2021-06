Зеленский угостил американскую журналистку салом на кухне своих родителей

На неформальном завтраке в квартире Зеленских журналистов угостили бутербродами с салом на ржаном хлебе, сашими из лосося, домашним печеньем и бренди, отметили в сюжете.

Уильямс сообщила, что сидела с президентом “и его пожилыми родителями на их крохотной советской кухне”.

На фото с завтрака, которое было опубликовано 14 июня в Twitter, видно, что за столом сидят также глава Офиса президента Андрей Ермак и еще один мужчина, вероятно, оператор CBS News.

“We did not anticipate an informal breakfast — lard on rye bread, salmon sashimi, homemade cookies and shots of brandy — with President Volodymyr Zelenskyy and his elderly parents in their tiny, Soviet-era kitchen.”

* https://t.co/t2TLJA9VCT * pic.twitter.com/70zwxlbmI9

— fia * (@sonyaokswin) June 14, 2021

Уильямс отметила, что Зеленский во время завтрака рассказал, что родители всегда беспокоились о нем с момента избрания президентом. Журналистка поинтересовалась у родных главы государства, что они предпочитают: чтобы сын продолжал карьеру комедийного актера или политика? По словам Уильямс, отец президента Украины Александр Зеленский сказал, что ему “больше по душе комедия”.

Встреча с родителями Зеленского, вероятно, состоялась 8 июня. Президент в этот день находился с рабочим визитом в Днепропетровской области, об этом сообщал ОПУ.

Уильямс также сопровождала президента Украины 9 июня в поездке на Донбасс. Она присутствует на фото с передовой, опубликованных пресс-службой главы государства.

