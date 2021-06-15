 

Эксперт рассказал о тяжелом течении COVID при заражении новыми штаммами

15.06.2021, 20:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заболевание некоторыми новыми штаммами коронавируса может вызвать более тяжелое течение болезни, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

«К сожалению, вирус мутирует и при мутации проявляет более агрессивные свойства, такие как контагиозность. С индийским, или «Дельта»-штаммом, связана более высокая контагиозность – на 50-60%. И, возможно, сегодня можно делать осторожные выводы о более тяжелом течении при инфицировании некоторыми новыми мутантными штаммами», – рассказал он ТАСС.

Он добавил, что идет работа по секвенированию вируса, индийский штамм коронавируса постепенно распространяется в России.

«У нас есть статистика, которую ведет Институт гриппа (Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева), то есть идет работа по секвенированию вируса, <…> 30% сегодняшних штаммов в РФ – [это] индийский штамм. Распространяется он достаточно равномерно. У меня нет точной статистики <…>, но 30% – это общее число, доля из того, что циркулирует в России», – сказал Авдеев.

Ранее эпидемиолог назвала отличие симптомов при индийском штамме COVID. При индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.02 / В Госдуме объяснили попытку импичмента Трампу

21.12 / На Донбассе боевики ранили двух украинских военнослужащих – штаб ООС

17.11 / Видео: Трампу наврали про армию США

08.06 / Глава Одесской ОГА возглавил региональную Палату Конгресса местных и региональных властей

19.09 / Житель Краснодара переломал ноги обидчику за грубость о штанах

12.11 / Новый минивэн Kia Carnival получил версию HiLimousine

03.11 / Главврач Коммунарки опроверг зависимость течения коронавируса от группы крови

05.09 / Тихановская заявила о готовности общаться с российскими властями

05.06 / В Ярославле в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

15.02 / Компания Илона Маска запустит модули для строительства окололунной станции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика