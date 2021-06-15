Эксперт рассказал о тяжелом течении COVID при заражении новыми штаммами

Заболевание некоторыми новыми штаммами коронавируса может вызвать более тяжелое течение болезни, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

«К сожалению, вирус мутирует и при мутации проявляет более агрессивные свойства, такие как контагиозность. С индийским, или «Дельта»-штаммом, связана более высокая контагиозность – на 50-60%. И, возможно, сегодня можно делать осторожные выводы о более тяжелом течении при инфицировании некоторыми новыми мутантными штаммами», – рассказал он ТАСС.

Он добавил, что идет работа по секвенированию вируса, индийский штамм коронавируса постепенно распространяется в России.

«У нас есть статистика, которую ведет Институт гриппа (Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева), то есть идет работа по секвенированию вируса, <…> 30% сегодняшних штаммов в РФ – [это] индийский штамм. Распространяется он достаточно равномерно. У меня нет точной статистики <…>, но 30% – это общее число, доля из того, что циркулирует в России», – сказал Авдеев.

Ранее эпидемиолог назвала отличие симптомов при индийском штамме COVID. При индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.