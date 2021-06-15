Эксперт рассказал о тяжелом течении COVID при заражении новыми штаммами
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Заболевание некоторыми новыми штаммами коронавируса может вызвать более тяжелое течение болезни, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.
«К сожалению, вирус мутирует и при мутации проявляет более агрессивные свойства, такие как контагиозность. С индийским, или «Дельта»-штаммом, связана более высокая контагиозность – на 50-60%. И, возможно, сегодня можно делать осторожные выводы о более тяжелом течении при инфицировании некоторыми новыми мутантными штаммами», – рассказал он ТАСС.
Он добавил, что идет работа по секвенированию вируса, индийский штамм коронавируса постепенно распространяется в России.
«У нас есть статистика, которую ведет Институт гриппа (Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева), то есть идет работа по секвенированию вируса, <…> 30% сегодняшних штаммов в РФ – [это] индийский штамм. Распространяется он достаточно равномерно. У меня нет точной статистики <…>, но 30% – это общее число, доля из того, что циркулирует в России», – сказал Авдеев.
Ранее эпидемиолог назвала отличие симптомов при индийском штамме COVID. При индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
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