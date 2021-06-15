“Пашуша, очень нежно тебя люблю!” Цискаридзе признался в любви своему ученику

“Есть ученики, есть любимые ученики, есть очень любимые, есть очень-преочень любимые, а есть Пашуша – Павел Михеев”, – написал Цискардзе в Instagram, поздравляя Михеева с днем рождения.

По словам 47-летнего артиста, он хорошо запомнил первую встречу с Михеевым, потому что тот потряс его своей игрой на пианино во время концерта в Академии Вагановой.

“Я подумал: ну что в балетном училище могут толкового сыграть?! Но когда мальчик сел за рояль, поднял глазки кверху и заиграл, даже такой несентиментальный человек, как я, чуть не прослезился. Это было так трогательно, наивно и музыкально, что я запомнил этот момент навсегда”, – написал Цискаридзе.

Он добавил, что Павел стал единственным учеником, на которого он не повышал голос.

“Все мои ученики говорят, что Паша единственный, на кого я ни разу не повысил голос. Разве только я обращался к нему просто по имени Павел, без ласкательного окончания, тогда это означало верх негодования… Сам я этого не замечал. Пашуша! Хочу, чтобы все твои планы и мои мечты обязательно реализовались! Очень нежно тебя люблю!” – закончил свое поздравление Цискаридзе.

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A post shared by Николаи * Цискаридзе (@tsiskaridzenikolay)

Контекст:

Николай Цискаридзе служил в Большом театре в Москве более 20 лет. В 2013 году покинул его из-за конфликта с руководством. 28 октября 2013 года возглавил Академию русского балета имени Вагановой, 29 ноября 2014-го избран ее ректором.

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